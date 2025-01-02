Плетенчук розповів про стан військової логістики окупантів у Чорному морі

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Перекидання військової техніки й особового складу росіян на поромах та через Керченський міст значно зменшені, а інструментів для поліпшення логістики у Чорному морі залишилося мало.﻿ Про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується військової логістики, насправді там вже питання не в маршрутах, там питання в інструментах, а їх залишилося доволі мало. Ви знаєте, що великі достатні кораблі рік тому вони втратили 2 одиниці. Останній це був «Цезар Куніков», перед тим «Новочеркаськ» буквально перед новим роком рік тому, після цього вони втратили так само і великі пороми, які перевозили залізничні вагони.

Це була така серйозна для них логістична гілочка – тягнули вони пальне, тягнули техніку, тому що ці пороми мають велику місткість, там було і по 25 вагонів, і по 50. Після цього фактично у них залишилися лише звичайні пороми автомобільні. Вони теж їх використовують для того, щоб разом з цивільними перекидати в перемішку і військову техніку якусь, і військовий персонал, проте це вже інший зовсім об’єм перевезень, тому фактично військово-морська логістика саме морем у росіян фактично перервана і перервана вона завдяки зусиллям Сил оборони України» , - розповів Плетенчук.

Він підтвердив, що російські окупанти досі використовують Керченській міст, однак у повному обсязі використовувати залізницю по ньому вони теж не можуть.