ЗСУ вдарили по командному пункту армії РФ на Курщині - Генштаб

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У четвер, 2 січня, Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту російської армії в населеному пункті Мар'їно Курської області. З посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Новое время.

«Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення» , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що були вжиті всі необхідні заходи, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

ЗСУ продовжуватимуть виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора, підкреслили у Генштабі.

2 січня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив про «вдалий удар» по 810-й бригаді морської піхоти РФ.

Того ж дня речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що близько 13:30 було завдано удару по селу Іванівське Рильського району Курської області, де базувалися бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ.

Івановське знаходиться неподалік від Мар'їно.