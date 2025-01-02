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Термін підготовки пілотів на F-16 скоротили майже на три місяці - Міноборони

Термін підготовки пілотів на F-16 скоротили майже на три місяці - Міноборони
Фото: АрміяInform

Строки підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16 вдалося скоротити майже на три місяці. Це дало змогу забезпечити оперативну перевагу в повітрі﻿. Про це розповів заступник глави Міністерства оборони Сергій Мельник, повідомляє Армія Інформ.

За його словами, у межах програми НАТО Defence Education Enhancement Programme (DEEP) особливу увагу зосередили на підготовці пілотів сил оборони.

"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", – повідомив він.

За програмою DEEP завершило навчання вже приблизно 15 тис. українських військовослужбовців, додав Мельник.

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