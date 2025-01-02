ЄБРР вирішив закупити газові електростанції для Укрнафти на власному торговому майданчику

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Європейський банк реконструкції та розвитку розпочав на власній електронній платформі процедури закупівель газових електростанцій в рамках кредитної та донорської угоди з ПАТ Укрнафта, повідомляє Новое время.

Відкритий конкурс буде проведено в один етап. Заявки від постачальників будуть прийматися до 27 січня, повідомили в Укрнафті.

«Зараз оголошено дві закупівлі. Перша — на постачання газопоршневих електростанцій та когенераційних установок для трьох об'єктів. Це великі станції. Загальна встановлена електрична потужність — близько 70 МВт. Друга закупівля оголошена на постачання електростанцій з газовими двигунами в контейнерах. Фактично — це модульні установки, які можна переміщувати в залежності від потреб. Загальна потужність електроенергії - близько 56 МВт. Також в обох лотах закуповують основне допоміжне обладнання та супутні послуги» , — розповів директор Укрнафти Сергій Корецький.

За його словами, закупівля через платформу ЄБРР означає, що «будуть дотримані найвищі стандарти конкурсного відбору, прозорості та доброчесності».

Корецький додав, що йдеться про перший етап реалізації проектів розподіленої генерації в Укрнафті. Після закупівлі обладнання розпочнуться процедури із закупівлі послуг підрядників, які проводитимуть усі необхідні будівельно-монтажні роботи.

Проєкт фінансується за рахунок позики ЄБРР, співфінансується із залученням інвестиційних грантів від Нідерландів, США та Королівства Норвегії, а також спеціального гранту технічної співпраці.

Як повідомлялося, 11 червня 2024 року під час виступу на церемонії відкриття конференції з відновлення в Берліні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 ГВт газової маневреної генерації та ще 4 ГВт у найближчі роки.

Натомість ексрадник міністра енергетики, надзвичайний і повноважний посол Лана Зеркаль зазначила, що цю заяву Зеленського неможливо реалізувати.

Наприкінці грудня-2024 Міненерго відзвітувало, що станом на кінець року в Україні підключено 967 МВт розподіленої газової генерації, з яких 835 МВт введено в експлуатацію саме у 2024-му.

Народний депутат Ярослав Железняк заперечив правдивість цих даних і заявив, що в кращому випадку йдеться про 300 МВт газової генерації.