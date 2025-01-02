Зупинка транзиту газу послабила вплив Путіна на ЄС - Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що рішення про припинення транзиту російського газу через українську територію позбавило Кремль одного з останніх важелів тиску на європейські країни. З посиланням на Сибігу в соцмережах, повідомляє Європейська правда.

Очільник МЗС України переконаний, що припинення постачання російського газу через територію України зменшить можливості Росії впливати на Європу та використовувати енергію як зброю.

"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї" , – наголосив він.

Андрій Сибіга також додав, що "Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії".