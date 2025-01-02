Польський дипломат пояснив, чому у його країні наполягають на ексгумації жертв Волині

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Польща тривалий час наполягає на ексгумації жертв Волинської трагедії, оскільки полякам важливо по-християнськи поховати померлих родичів. Таке пояснення в інтерв'ю дав тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петро Лукасевич, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ексгумація — це питання людяності, бо кожен має право знайти своїх близьких, гідно поховати їх, поставивши хрест і написавши на ньому ім’я, дати народження та смерті. … Для поляків дуже важливо знайти й поховати померлих родичів. Для нас головним було донести до України розуміння, наскільки важливим є елемент поховання в польській культурі» , - заявив дипломат.

Він зазначив, що тривалий час перепоною було саме українське право, яке вимагає від іноземних громадян пройти доволі складну процедуру із 19 пунктів, аби отримати відповідний дозвіл.

«Це було складно, й будь-хто міг розгубитися від такої бюрократії. Також траплялися ситуації, коли місцеве самоврядування недостатньо контактувало з центральною владою» , - додав Лукасєвіч.

За словами голови місії зараз є певний прогрес у вирішенні історичних питань між країнами. І хоча на разі рано говорити про якийсь перелом, але прогрес відбувається. Зокрема у Польщі очікують, що навесні-влітку зможуть розпочати ексгумаційні роботи.

При цьому він зазначив, що питання облаштуванням місць пам’яті, яке піднімає українська сторона, це вже питання на рівні міністерств культури та історичних відомств, тому було важливо розділили ці два питання в діалозі.

«Власне, ЄС є платформою, що допомагає порозумітися французам і німцям, полякам і німцям. Ми — поляки й українці — нічим не відрізняємося, скажімо, від німців і французів. Ми між собою є навіть ближчими. Тому ЄС допоможе й нам порозумітися і вирішити історичні питання» , - підсумував Лукасєвіч.

Раніше очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що підтримка Польщею вступу України у Європейський Союз неможлива без вирішення питання «Волинської трагедії». Проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії планують почати у 2025 році.