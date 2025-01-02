Зеленський затвердив закон про звільнення військових у разі втрати неповнорідних родичів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у випадку загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних братів чи сестер. З посиланням на сайт Верховної Ради, пише Тетяна Веремєєва, РБК-Україна.

Законопроєкт, що передбачає зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", був ухвалений Верховною Радою 20 листопада 2024 року. Внесені поправки спрямовані на зрівняння прав військових, які втратили повнорідних і неповнорідних родичів.

Раніше таке право мали лише ті військові, чиї повнорідні брати або сестри загинули чи зникли безвісти. Неповнорідні родичі (ті, які мають лише одного спільного батька чи матір) не враховувалися, що створювало нерівність у правовому статусі військовослужбовців.

У пояснювальній записці до законопроєкту №11531 наголошується, що, за Сімейним кодексом України, як повнорідні, так і неповнорідні брати й сестри визнаються рідними, а ступінь їхнього споріднення не залежить від кількості спільних кровних родичів.

Нагадаємо, військовослужбовці, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають законодавчу можливість бути звільненими зі служби. РБК-Україна разом із адвокатом розбиралося в основних аспектах цього процесу.

Також ми писали, що контракт із військовослужбовцями, які завершили підготовку як офіцери запасу, укладається на період від 2 до 5 років. Для інших осіб офіцерського складу передбачено термін служби за контрактом від 1 до 5 років. У визначених випадках військові можуть розірвати контракт достроково.