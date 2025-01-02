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Ляшко розповів, як в Україні відбувається реформування МСЕК

Ляшко розповів, як в Україні відбувається реформування МСЕК
Фото: Facebook

У 209 закладах охорони здоров'я створено більше тисячі експертних команд, в яких працюють понад 4,5 тисячі лікарів.﻿ Про це під час візиту на Тернопільщину заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

"У 209 закладах охорони здоров'я створено більше тисячі експертних команд, в яких працюють понад 4, 5 тисячі лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватись. Наша ключова задача зробити так, щоб термін розгляду справи був не більше 30 днів", - зазначив Ляшко. 

За кожну створену команду заклад отримуватиме кошти від Програми медичних гарантій. Міністр зазначив, вже з другого кварталу МОЗ оцінюватиме навантаження на команди, і від цього розраховуватимуть фінансування для закладів охорони здоров'я, щоб оплатити роботу лікарів, які в робочий час стають ще й експертами і проводять оцінку функціонування людини. 

Зокрема на Тернопільщині Ляшко оглянув, як працює експертна команда з оцінювання функціонування людини в обласному онкоцентрі. 

"Команда сьогодні розглядала справи, вносила в електронну систему. Робота набирає обертів. Система не зупинилася. Команди працюють. Для всіх, хто потребує оцінки функціонування людини, її буде проведено", - зазначив Ляшко.

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