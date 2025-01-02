Фіцо тепер почав шантажувати Україну скороченням допомоги біженцям

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Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям. Так вона "відповість" на припинення транзиту російського газу через українську територію, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. З посиланням на Dennik N, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Фіцо визнав, що після припинення поставок російського газу через Україну загроз для словацьких домогосподарств немає. Але, за словами прем'єра, його країна втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу.

Глава уряду Словаччини підтвердив чутки у ЗМІ, що представники словацького уряду зустрінуться з представниками України та Єврокомісії у вівторок, 7 січня, щоб обговорити зупинку транзиту. За його словами, Словаччина захотіла переговорів у Брюсселі, оскільки Україна "мала нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

Після цього Фіцо хоче скликати коаліційну раду та уряд.

"Від імені Smer (правлячої партії - ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції щодо припинення поставок електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки" , - заявив Фіцо.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже неодноразово скаржився на рішення України зупинити транзит російського газу. Він спробував переконати Україну, щоб поставки продовжилися, але Київ відмовився.

Після цього Фіцо почав погрожувати, що його країна припинить експорт електроенергії в Україну. Таку заяву він зробив в умовах, коли українську енергосистему сильно пошкоджено внаслідок атак росіян, і подача електроенергії в домівки мирних громадян залежить, зокрема, від імпорту.

Коментуючи такі погрози глави словацького уряду, президент України Володимир Зеленський заявив, що Фіцо міг отримати доручення від російського диктатора Володимира Путіна.