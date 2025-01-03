Голова Євроради: Україна має залишатися головним пріоритетом ЄС

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Україна має залишатися головним пріоритетом Євросоюзу. Підтримку українського народу необхідно продовжувати, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ головиЄвроради Антоніу Кошти на церемонії відкриття польського головування в ЄС.

Кошту нагадав, що девіз польського головування - "безпека, Європо". І зараз Євросоюзу необхідно знову зміцнити свою безпеку, щоб забезпечити мир у Європі.

"Тому Україна має залишатися нашим головним пріоритетом. Цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для досягнення всеосяжної перемоги, справедливого і міцного миру. Міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки" , - зазначив Кошта.

За його словами, оборона в ЄС має розглядатися як стратегічний пріоритет. Блоку потрібно стати сильнішим, ефективнішим, стійкішим, а також працювати на благо сильного трансатлантичного партнерства та співпраці з НАТО.

"Саме тому я закликав провести на початку лютого неформальну зустріч європейських лідерів, присвячену темі оборони. Генеральний секретар НАТО і прем'єр-міністр Британії приєднаються до нас на частину зустрічі" , - додав він.

Головування Польщі в ЄС

Нагадаємо, з 1 січня розпочалося головування Польщі в ЄС. Вона змінила Угорщину.

Як зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Україна очікує, що під час головування Польщі будуть запропоновані ініціативи щодо посилення допомоги українським захисникам.

При цьому, за словами міністра, у Києві розраховують на посилення санкцій проти Росії.