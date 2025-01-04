Атака на Київ 1 січня: рятувальники завершили розбір завалів на Печерську

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У п’ятницю ввечері рятувальники повідомили про завершення розбору завалів житлового будинку у Печерському районі Києва, що сталися внаслідок атаки росіян 1 січня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС.

Через ворожий удар у Печерському районі загинули 2 людини, ще 4 постраждали. Надзвичайники врятували 4 людей.

"Протягом трьох діб на місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби, волонтери.

У ході робіт зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучались 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС".

Що передувало: Речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Павло Петров 2 січня повідомив, що рятувальні роботи в житловому будинку в Печерському районі Києва, що постраждав унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА 1 січня, вже завершено, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Передісторія: