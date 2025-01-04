ISW: Кремль не хоче змінювати умови для припинення війни

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що влада Росії зумисне перекручує законодавство України і Конституцію України щодо виборів в умовах воєнного стану, а також не має намірів поступатися умовами для припинення війни, які не змінилися з 2021 року, повідомляє Українська правда.

Президент України Володимир Зеленський повторив, що українська Конституція та українське законодавство забороняють Україні проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану.

Зеленський заявив, що українська влада зможе розглянути питання про скасування воєнного стану, коли "гаряча фаза" війни завершиться, і коли Україна займе "сильну позицію" з "сильною армією, сильним пакетом озброєнь, гарантіями безпеки".

Аналітики нагадують, що закон України "Про правовий режим воєнного стану", прийнятий у 2000 році, передбачає, що українська влада може припинити воєнний стан "за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".

"Кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану у 2024 році".

У звіті додають, що українська влада юридично не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує війну проти України.

Експерти додають, що Зеленський окреслив умови, які необхідно виконати, щоб змусити Росію погодитися на "справедливий мир".

Серед іншого він заявив, що Україна не може досягти справедливого миру з невеликою армією, у "40 000 або 50 000 солдатів" з відсилкою на початкову вимогу правителя Росії Володимира Путіна під час російсько-українських переговорів у Стамбулі навесні 2022 року, щоб Україна демілітаризувалася і утримувала лише сили чисельністю приблизно 50 000 осіб.

"Путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово висували умови припинення війни, які дорівнюють повній капітуляції України, включно з усуненням законної української влади та демілітаризацією України.

Ці вимоги не змінилися з 2021 року".

Ключові висновки ISW за 3 січня: