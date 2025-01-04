Axios: США мають намір продати Ізраїлю зброї на 8 млрд доларів

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

За даними Axios, Державний департамент "неофіційно" повідомив Конгрес про запропоновану угоду з Ізраїлем на суму 8 мільярдів доларів, яка включатиме боєприпаси для винищувачів і ударних гелікоптерів, а також артилерійські снаряди, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела.

Видання зазначає, що це, ймовірно, буде останній продаж зброї Ізраїлю, схвалений адміністрацією президента США Джо Байдена.

Про угоду йдеться на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав на Ізраїль мовчазне "ембарго на постачання зброї".

Деякі демократи наполягали на тому, щоб адміністрація поставила продаж зброї Ізраїлю в залежність від того, як Ізраїль веде військові дії, і як вирішується гуманітарна ситуація в Газі, але Байден відмовився це зробити.

За словами джерел, ця угода є довгостроковою. Частину виробництва і постачання боєприпасів можна буде здійснити за рахунок наявних у США запасів, але для доставки більшої частини знадобиться один або більше років.

Крім того, джерела повідомили, що продаж зброї, який має бути схвалений комітетами у закордонних справах Палати представників і Сенату, включає:

ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів для захисту від повітряних загроз, в тому числі безпілотники;

артилерійські снаряди;

ракети Hellfire AGM-114 для ударних вертольотів;

керовані авіабомби малого діаметру, комплекти JDAM для перетворення некерованих бомб у високоточні, бойові частини вагою 500 фунтів і запали для бомб.

Джерело, знайоме з угодою про продаж зброї, повідомило, що Держдеп заявив Конгресу, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і засобів протиповітряної оборони".

Пряма мова офіційного представника США:

"Президент чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану і його маріонеток. Ми продовжимо надавати можливості, необхідні для захисту Ізраїлю".

Що передувало:

Сполучені Штати восени заявили Ізраїлю, що впродовж наступного місяця він повинен вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі або зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги, заявили американські офіційні особи.