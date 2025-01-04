У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Ворог продовжує кидати у бій піхоту з мінімальним застосуванням бронетехніки, повідомляє Ділова столиця.
Про втрати окупантів вранці 4 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 794 760 (+1510) осіб
- танків ‒ 9679 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23)
- артилерійських систем ‒ 21578 (+23)
- РСЗВ ‒ 1257 (0)
- засоби ППО ‒ 1032 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 21356 (+107)
- крилаті ракети ‒ 3006 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 32843 (+73)
- спеціальна техніка ‒ 3675
Дані уточнюються.