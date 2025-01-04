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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує кидати у бій піхоту з мінімальним застосуванням бронетехніки, повідомляє Ділова столиця.

Про втрати окупантів вранці 4 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 794 760 (+1510) осіб
  • танків ‒ 9679 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23)
  • артилерійських систем ‒ 21578 (+23)
  • РСЗВ ‒ 1257 (0)
  • засоби ППО ‒ 1032 (0)
  • літаків ‒ 369 (0)
  • гелікоптерів ‒ 331 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 21356 (+107)
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+3)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 32843 (+73)
  • спеціальна техніка ‒ 3675

Дані уточнюються.

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