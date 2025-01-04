Блінкен: Китай відмовляв Путіна від застосування ядерної зброї в Україні

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Росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Блінкен в коментарі виданню Financial Times.

Блінкен каже, що США були "дуже стурбовані" тим, що Путін, схоже, принаймні розглядав ядерний варіант.

"Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого...

... У нас є підстави вважати, що Китай залучив Росію і сказав: "Не роби цього".

Він додає, що подібна динаміка могла мати місце, коли США сказали Китаю, що Путін планує запустити ядерну зброю в космос.

Блінкен додає, що Путін зазнав стратегічної поразки і що НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли.

Він також відкидає припущення, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї, кажучи, що вона повинна була взяти до уваги низку факторів, таких як здатність України експлуатувати і обслуговувати системи.

Нагадаємо:

Розвідка США вважає, що рішення Вашингтона дозволити Україні запускати американську зброю вглиб Росії не збільшило ризик ядерної атаки з боку РФ.