У Київській області зросла кількість жертв після атаки РФ 3 січня
Молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час масованої атаки БпЛА 3 грудня на Київщину, померла, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Київська ОВА.
Уточнюється, що жінка 2002 року отримала поранення у живіт.
Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя, але поранення було дуже тяжке.
Ще один постраждалий, чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину, знаходиться у реанімації.
Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна.
Що передувало:
У Київській області 3 січня внаслідок ворожої повітряної атаки одна людина загинула та п'ятеро були поранені.