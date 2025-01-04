Банківська система України: що змінилося за тиждень

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Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Кабмін розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання

Кабінет міністрів України вніс зміни до розпорядження щодо встановлення Національним банком винятків у ході валютних операцій. Зміни внесені до додатка «Перелік товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту» у розпорядження Кабміну від 13 лютого 2019 року № 76.

Наразі Нацбанк отримав право встановлювати винятки та особливості запровадження граничних термінів розрахунків щодо операцій з експорту та імпорту товарів для потреб угоди про розподіл продукції, а також надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України нерезидентам. Це дозволить здійснювати належний валютний нагляд за операціями.

2. Аккордбанк та ТОВ «Авентус Україна» запустили новий проект

До уваги клієнтів пропонується нова банківська картка Pluscard, яку емітує Акордбанк, а послуги кредитування надає фінансова компанія "Авентус Україна" (працює під брендом "Credit Plus").

По карті відсутній пільговий період, і вже з першого для використання кредиту нараховується щоденна комісія 0,5%. Розмір кредиту – від 1000 до 50 000 грн із реальною процентною ставкою до 484,21% річних. Тобто. це – простий кредит, отриманий у мікрофінансовій організації (МФО), але на картку, емітовану банком.

Більш детально з умовами та тарифами можна ознайомитись на сайті﻿.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Два банки підвищили відсоткові ставки за депозитами, два – навпаки, знизили їх.

Радабанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15,75 до 16% річних;

на 6 місяців – з 16 до 16,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 14,50 до 15% річних.

Комінбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 13,75 до 14% річних;

на 6 та 9 місяців – з 14 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 14,50 до 14,75% річних.

Альянс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 14,20 до 14,15% річних;

на 6 місяців - з 14,20 до 14,10% річних,

однак підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 9 місяців з 14,25 до 14,50% річних.

Також Альянс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців з 0,75 до 0,70% річних.

ОТП Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3 та 6 місяців з 0,75 до 0,25% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картками та банківськими продуктами

З 9 січня 2025 року Izibank запроваджує комісію за купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та інших цінних паперів за рахунок кредитного ліміту у розмірі 0,75% від суми операції. Ця комісія застосовується до операцій з використанням картки через термінал (або реквізитів картки для платежів в інтернеті) з МСС-кодом 6211. При цьому комісія за купівлю ОВДП через додаток Izibank за рахунок кредитних коштів не змінилася і становить 4,9%.

З 15 січня 2025 року UGB (Укргазбанк) припиняє дію свого тарифного плану «PRO-Запас». але при цьому відсотки на залишок не нараховуватимуться.

З 31 січня 2025 року набудуть чинності нові тарифи по карті «Стартова» від Альянс Банку. Запроваджується комісія за обслуговування неактивного рахунку клієнта, з яким ініційовано розрив договірних відносин, – 1000 грн щорічно. Плата списується до 31 січня року, наступного за звітним. Якщо залишок коштів на рахунку менший за розмір комісії, банк утримує комісію у розмірі залишку. Також при переказі коштів на рахунки в інших банках у разі відмови в обслуговуванні з ініціативи банку стягуватиметься комісія 1,5%, щонайменше 100 грн.

Більш детально з тарифами можна ознайомитись на офіційному сайті банку.



З 5 лютого 2025 року ОТП Банк запроваджує такі зміни у тарифах за всіма своїми картками:

- зняття готівки у торгових точках з використанням послуги «Готівка на касі» стає безкоштовним;

- Перевипуск карти на віртуальну також стає безкоштовним.

Більш детально з новими тарифами можна ознайомитись на офіційному сайті банку.