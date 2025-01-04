Окупанти атакували 43 населені пункти Сумської області: є поранені

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Зазнали поранень 5 цивільних. Також пошкоджено шість приватних будинків, два автомобілі, будівлю підприємства, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Нацполіції.

За минулу добу окупанти атакували 43 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 154 удари з різних видів зброї.

Унаслідок ворожих влучань тілесні ушкодження отримали п’ятеро мирних жителів. Пошкоджено 6 приватних будинків, два автомобілі, будівлю підприємства, заправну місткість та дах господарського приміщення.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.