Окупанти атакували Антонівку Херсонської області: четверо поранених

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Внаслідок дронових атак росіян 4 січня в Антонівці Херсонської області поранені 4 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська МВА.

Спершу стало відомо, що до лікарні у стані середньої тяжкості доставлено 43-річного чоловіка з Антонівки.

Внаслідок скиду вибухівки з дрону у нього відкритий перелом та обширні рвані рани нижніх кінцівок.

Згодом 65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

Також до медиків звернулась 62-річна жінка. В неї вибухова травма, уламкове поранення та перелом гомілки.

Про четвертого пораненого немає уточненої інформації.