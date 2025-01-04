У РФ заявили про атаку на військовий аеродром "Балтімор": що відомо

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Військовий аеродром у Воронежі 2 січня могли атакувати дрони. Йдеться про аеродром "Балтімор", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Astra.

Видання, посилаючись на екстрені служби Воронезької області, пише, що аеродром "Балтімор" 2 січня атакували щонайменше п'ять дронів. Всі безпілотники нібито були збиті.

Astra також зазначає, що в ніч на 4 січня Воронезька область знову була атакована дронами. У мережі повідомляли про вибухи у регіоні.

Місцевий губернатор заявив, що у Воронежі та передмісті нібито було ліквідовано щонайменше п'ятьох безпілотників. За його словами, у Воронежі нібито впали кілька безпілотників на територію житлових будинків.

Попередні атаки

Військовий аеродром "Балтімор" розташований у російському Воронежі. Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків - Су-34.

Варто зазначити, що "Балтімор" знаходить приблизно за 175 км від України.

Наприкінці грудня російські ЗМІ повідомляли про наліт дронів на аеродром "Балтімор" в російському Воронежі.