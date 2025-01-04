Португальські ВМС спостерігають за військовими кораблями РФ біля своїх берегів

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Португальські військово-морські сили вже кілька днів спостерігають за п’ятьма російськими військовими суднами, які проходили або проходять неподалік берегів країни, повідомляє Європейська правда.

Про це 3 січня повідомили у соцмережах ВМС Португалії.

Португальський флот супроводжує п’ять суден РФ з 31 грудня. Зокрема, це десантний корабель "Александр Шабалин", судна логістичної підтримки Baltic Leader, "Спарта II" і "Генерал Скобелев", які на цей час вже перебувають у Середземному морі, а також підводний човен "Новороссийск", який рухається уздовж виключної економінчої зони країни.

Це спостереження стало 73-ю моніторинговою місією флоту у 2024 році.

"Дана Флоту діяльність з моніторингу й спостереження гарантує захист і безпеку морського простору, на який поширюється наш національний суверенітет, юридисцикція та відповідальність. Це сприяє захисту інтересів Португалії та її критичної інфраструктури та водночас забезпечує дотримання наших міжнародних зобов’язань у рамках Північноатлантичного альянсу", – зазначили у повідомленні.

Раніше повідомляли, що за 23 – 29 грудня винищувачі НАТО, які патрулюють в країнах Балтії, здійснили два вильоти для супроводу літаків РФ.

Також повідомляли, що польські рибалки стикаються зі збоями в роботі GPS в Балтійському морі.