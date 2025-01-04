Безпілотники атакували найбільший у РФ морський торговельний порт: що відомо

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Протягом ночі на 4 січня безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомляє Astra з посиланням на співрозмовників.

За даними видання, більшість безпілотників, які атакували сьогодні Ленінградську область, було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга, повідомили джерела.

Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту.

Губернатор раніше відзвітував про 4 збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень немає.

Морський торгівельний порт Усть-Луга почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного термінала.

Нагадаємо:

Вранці 4 січня аеропорт Санкт-Петербурга "Пулково" вдруге за добу ввів обмеження на приймання та виліт рейсів.