ЗМІ: Росія втратила майже половину загороджень із барж біля Кримського мосту

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З листопада через шторми РФ втратила майже половину загороджень із барж біля Кримського мосту. Їх відновленням ніхто не займається, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

"Під час осінньо-зимових штормів РФ уже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту, але їх відновленням не займається", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на свіжому супутниковому знімку можна нарахувати 18 барж, тоді як 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасоби у два ряди.

"8 грудня в протоці залишилося вже 18 барж і за час, що минув після цього, Росія не намагалася відновити загородження", - додали аналітики.

Ситуація в районі Кримського мосту

Кримський або Керченський міст - незаконна переправа, зведена російськими окупантами після захоплення українського півострова 2014 року. Міст, маючи довжину 19 км, з'єднує півострів із сухопутною частиною РФ.

Сили оборони України вже кілька разів завдавали ударів по Керченському мосту - 8 жовтня 2022 року і 17 липня 2023 року. Ще у квітні 2024 року The Guardian писало, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Щоб уберегти конструкцію від імовірного удару, росіяни будують загородження навколо мосту. Також РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків.

А у вересні минулого року повідомлялося, що окупанти будують на Керченському мосту "загадкову споруду".