З Грузії депортують іноземців, які брали участь у протестах

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Влада Грузії почала процедури видворення іноземних громадян, які брали участь у протестах на проспекті Руставелі, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує NGnewsgeorgia.

Департамент міграції видворив із Грузії 25 іноземних громадян, які брали участь у листопаді-грудні в акціях протесту проти політики влади в Тбілісі, 10 уже залишили територію країни.

Загалом у листопаді-грудні 2024 року країну зобов'язали покинути 91 іноземця. З них понад чверть — учасники акцій проти рішення грузинської влади про заморожування переговорів щодо вступу в ЄС.

Рішення про їхнє видворення ухвалювали після викриття в адміністративних правопорушеннях. Згідно з інформацією МВС, 2024 року з Грузії загалом депортували 430 іноземних громадян.