Сійярто відреагував на рішення Польщі не запрошувати угорського посла на початок головування

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС. Міністр закордонних справ Петер Сіярто різко відреагував, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави МЗС Угорщини, яку цитує спікер уряду Золтан Ковач.

"Жалюгідне і дитяче - ось єдині слова, якими я можу описати це рішення", - такими словами міністр закордонних справ Сіярто засудив рішення виключити посла Угорщини з числа учасників церемонії відкриття головування Польщі в ЄС.

Головування Польщі в Раді ЄС

Польща головуватиме в Раді ЄС у найближчі пів року. До цього, у другому півріччі 2024 року, цим займалася Угорщина. Польщу на цьому терені замінить Данія.

При цьому Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Варшави в ЄС. Це сталося після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра. Йдеться про депутата від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчіна Романовського, який є фігурантом розслідування.

Додамо, що в України є свої очікування від Польщі у зв'язку з її головуванням у ЄС. Зокрема, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна сподівається на прогрес переговорів про вступ до ЄС за головування Польщі.