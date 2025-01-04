Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Сійярто відреагував на рішення Польщі не запрошувати угорського посла на початок головування

Сійярто відреагував на рішення Польщі не запрошувати угорського посла на початок головування
Фото: UN Photo / Jean Marc Ferré

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС. Міністр закордонних справ Петер Сіярто різко відреагував, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави МЗС Угорщини, яку цитує спікер уряду Золтан Ковач.

"Жалюгідне і дитяче - ось єдині слова, якими я можу описати це рішення", - такими словами міністр закордонних справ Сіярто засудив рішення виключити посла Угорщини з числа учасників церемонії відкриття головування Польщі в ЄС.

Головування Польщі в Раді ЄС

Польща головуватиме в Раді ЄС у найближчі пів року. До цього, у другому півріччі 2024 року, цим займалася Угорщина. Польщу на цьому терені замінить Данія.

При цьому Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Варшави в ЄС. Це сталося після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра. Йдеться про депутата від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчіна Романовського, який є фігурантом розслідування.

Додамо, що в України є свої очікування від Польщі у зв'язку з її головуванням у ЄС. Зокрема, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна сподівається на прогрес переговорів про вступ до ЄС за головування Польщі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics