ЦНС: Росіяни готуються до чергових "виборів" на окупованих територіях

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Окупанти запускають чат-бот для проведення незаконних виборів, які заплановані на 2025 та 2026 роки, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Для "ефективності" цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе "виборцям" віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

Відбутися незаконні вибори на ТОТ мають 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року і мають на меті створити передумови для збільшення кількості "депутатів" від цих територій у держдумі РФ. У такий спосіб кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.

Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті.