У ЗСУ розповіли про тактику російських військ біля Покровська

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Російські війська під Покровськом намагаються просочуватися малими групами. Проте окупанти уникають міських боїв, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники наразі намагаються в першу чергу перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України.

"Для того, щоб це зробити, вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням", - пояснив речник.

Трегубов додав, що росіяни намагаються обійти Покровськ і уникають міських боїв.

"Тим часом українські війська намагаються не дати їм це зробити та завдають по них удари, в тому числі дронами, високоточною зброєю, щоб не дати їм здійснити цей задум", - додав він.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Місто Покровськ наразі є однією з точок оборони українських військ у Донецькій області. Цей напрямок - один з найважчих на фронті. Також важкі бої точаться на сусідніх напрямках - Курахівському, Торецькому та Краматорському.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що ворог зосередив близько 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. У районі Покровська окупанти тримають близько 70 тисяч солдатів.

Сили оборони пояснювали, що окупанти намагаються обійти Покровськ і таким чином уникнути прямих міських боїв.