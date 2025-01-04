Хакери ГУР атакували російську компанію "РегіонТрансСервіс" - джерела

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували російську компанію "РегіонТрансСервіс". Вона забезпечує роботу російської залізниці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела.

Як зазначають джерела, розвідка здійснила операцію у День народження начальника ГУР Кирила Буданова.

ТОВ "РегіонТрансСервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність окупаційної армії РФ.

Джерела повідомляють, що 4 січня внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.

"РегіонТрансСервіс" надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в залізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів. Зазначається, що дана ТОВ є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак - перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.

Інші кібератаки ГУР

Нагадаємо, влітку 2024 року ГУР здійснило масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Атака тривала тиждень, під удар потрапили російські банки та урядові ресурси РФ.

Також днями кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервіси російського нафтового сектору. Головною ціллю були ресурси нафтової компанії "Лукойл". Ця компанія бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ РФ.