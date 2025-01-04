Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини безпеку у Чорному морі і Сирію

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Серед іншого вони обговорили безпеку у Чорному морі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив Сибіга в X (Twitter).

За словами українського міністра, він обговорив з турецьким колегою двосторонній порядок денний, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі, ситуацію в Сирії та на Близькому Сході.

"Домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства" , - зазначив Сибіга.

Варто зазначити, що Туреччина заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Анкара виступає за територіальну цілісність України, але не розірвала зв'язки з Росією.

Крім того, глава МЗС Туреччини неодноразово закликав до переговорів та заявляв про необхідність пошуку "альтернатив" для закінчення війни.

Ситуація в Сирії

Нагадаємо, наприкінці року сирійські повстанці повалили режим Башара Асада. Сам колишній диктатор втік до Росії.

В Україні після повалення режиму Асада заявили про готовність відновити дипломатичні відносити з Сирією. Крім того, президент Володимир Зеленський днями зазначив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії і буде постачати зерно сирійцям.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у грудні відвідав Сирію. Загалом Україна однією з перших здійснила візит високого рівня до Сирії.