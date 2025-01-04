Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить картка законопроекту № 9256-д﻿.

Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Крім того, законопроект включає обмеження азартних ігор в Україні, зокрема:

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Також документ забороняє рекламу азартних ігор. Винятками є реклама на телебаченні і радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією віком від 21 року.

У рекламі забороняють участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей, а також використовувати тематику, повʼязану з війною.

Проблема азартних ігор в Україні

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за азартними іграми в інтернеті. Одне з головних рішень - заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино.

Кабмін також ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Постанова діятиме, поки закон, який підписав Зеленський, не набере чинності.