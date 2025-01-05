Лінія фронту проходить через центр Торецька - ЗСУ

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У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.﻿﻿ З посиланням на "Суспільне Донбас", на виконуючого обовʼязки командира полку "Цунамі", на позивний "Мансур", аналітичний проєкт DeepState, повідомляє Українська правда.

За словами "Мансура", ворог постійно проводить штурмові активно використовуючи FPV-дрони, квадроцикли, мотоцикли та значну кількість артилерії.

"Ресурсів там багато. Особливо все, що стосується FPV, ударних дронів. Ними противник завдає великої шкоди. Також артилерії мають багато. Ворог постійно здійснює штурмові дії, постійно працює з різних напрямків: з півночі, з півдня, зі сходу. Використовує техніку, переважно квадроцикли, мотоцикли. Наразі броньованої техніки ще помічено не було. Бої йдуть у самому місті, лінія фронту проходить десь по центру міста. Можна так сказати, що навпіл наразі розрізано – противником та нами" , - повідомив він.

У місті тривають стрілецькі бої, причому позиції сторін можуть знаходитися в сусідніх кімнатах одного будинку.

"Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Піхота кацапів активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди" , - інформує DeepState.

Найбільш запеклі бої тривають у центрі міста, районі шахти "Центральна", мікрорайоні "Забалка" та поблизу Щербинівки.

"Тут працює мотострілецька бригада, постійно замінюючи батальйон за батальйоном. Один батальйон ми знищуємо, приходить другий батальйон. Знищуємо його – приходить третій батальйон" , – зазначив "Мансур".

Особливу увагу російські окупанти зосереджують на знищенні багатоповерхівок, використовуючи тактику "випаленої землі", що змушує українських захисників відступати до укриттів, аби потім знову займати позиції.

"Ворог використовує тактику тотального знищення всіх житлових та нежитлових будинків. Він випалює, знищує позицію, і бійці, які там тримають оборону, вимушені відкатуватися до якогось найближчого укриття, щоб потім повертатись у підвал тримати оборону далі. Ми намагаємося зачищати безпосередньо будівлі, фронтову зону, безпосередньо фланги, які у нас є. Особовому складу доводиться зачищати і на маршрутах висування від одної позиції до іншої. Проводити зачистки. Якщо виявляють, знищувати противника, рухатись далі, але не на дуже великій дистанції" , - сказав Мансур.

"Мансур" також каже, що росіяни посилюватимуть свої штурмові дії, тому що місто Торецьк – є одним із ключових на шляху до міста Костянтинівка.