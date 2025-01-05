Росіяни скорочують використання бронетехніки на активних ділянках фронту – ISW

Російські війська останніми тижнями зменшили використання бронетехніки під час штурмів на активних ділянках фронту, ймовірно, через значні втрати техніки та виснаження радянських запасів.﻿﻿ З посиланням на дані аналітиків ISW, повідомляє Українська правда.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 4 січня зазначають, що російські війська використовують менше бронетехніки під час штурмів на найбільш активних ділянках фронту в останні тижні. Аналітики стверджують, що це, ймовірно, пов’язано зі спробами зберегти техніку, оскільки радянські запаси зменшуються.

"Російські війська значно скоротили використання бронетехніки та механізованих атак на Курахівському напрямку після значних втрат техніки у жовтні та листопаді 2024 року. Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, заявив 3 січня, що російські війська перейшли до переважного використання піхоти для атак у цьому районі, застосовуючи бронетехніку здебільшого як вогневу підтримку піхотних штурмів .

Видання The New York Times 31 грудня повідомило, що український підполковник зазначив про все частіше використання російськими військами електричних скутерів, мотоциклів і квадроциклів під час штурмів на сході України. Це може бути частиною зусиль російських військових з компенсації втрат бронетехніки" , - зазначили аналітики.

Аналітики пишуть, що російські атаки поблизу середніх за розміром населених пунктів, таких як Курахове та Покровськ, можуть бути менш сприятливими для застосування бронетехніки ніж у невеликих населених пунктах та відкритих полях, де російські війська просувалися протягом більшої частини 2024 року.

"Російські війська можуть скоротити використання бронетехніки на Курахівському та Покровському напрямках, якщо російське командування прагне переозброїти передові частини, водночас утримуючись від відведення підрозділів для відпочинку та відновлення. Така тактика може ще більше сповільнити просування російських військ на пріоритетних ділянках фронту" , - пишуть аналітики.

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