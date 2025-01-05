Канцлер Австрії заявив, що йде у відставку

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Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив про складання повноважень після невдалих переговорів про формування коаліції без участі ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).﻿ Про це Негаммер заявив у відеозверненні, повідомляє Європейська правда.

Канцлер Австрії та лідер консервативної Австрійської народної партії (ÖVP) заявив, що вів коаліційні переговори "довго і чесно", але із соціал-демократами (SPÖ) "неможливо домовитися з ключових питань".

"Народна партія дотримується своїх обіцянок: Ми не погодимося на заходи, спрямовані проти пільг та бізнесу, а також на нові податки. Тому ми завершуємо переговори з SPÖ і не будемо їх продовжувати" , – підкреслив він.

Негаммер також анонсував, що подасть у відставку з посади канцлера і лідера своєї Австрійської народної партії "найближчими днями, щоб забезпечити впорядкований перехід".

Нагадаємо, що переговори велись між консерваторами, соціал-демократами та ліберальною партією NEOS.

Але остання цього тижня заявила про вихід з переговорів, заявивши про неконструктивну поведінку деяких представників соціал-демократів. Водночас NEOS не виключила можливість співпраці з майбутнім урядом, тому переговори між ÖVP та SPÖ продовжувались.

Нинішня ситуація збільшує імовірність дострокових виборів до парламенту Австрії. Хоча ультраправа Австрійська партія свободи перемогла на попередніх виборах, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.