Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за минулу добу

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Сили оборони продовж доби ліквідувала ще 1730 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні складають близько 796 490 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

Генштаб

особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,

танків ‒ 9686 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,

артилерійських систем – 21603 (+25) од,

РСЗВ – 1257 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),

крилаті ракети ‒ 3006 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)

Дані уточнюються.