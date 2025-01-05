NYT дізналося деталі неформальної зустрічі прем'єра Італії Мелоні з Трампом

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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала новообраного президента США Дональда Трампа. Зустріч була неформальною та відбулась в його гольф-клубі у Флориді 4 січня.﻿ З посиланням на The New York Times, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пише видання, поїздка відбулась всього за кілька днів до того, як Мелоні збирається зустріти діючого президента США Джо Байдена в Римі з офіційним візитом до Італії та Ватикану 9-12 січня.

Згідно з повідомленнями пулу, Трамп сказав, що вечеряв з Мелоні, яку він назвав "фантастичною жінкою".

Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.

Війна в Україні - серед питань

Як зазначає The New York Times, раніше Мелоні та Трамп висловлювали взаємну вдячність, і її поїздка є одним із перших візитів іноземного лідера до маєтку новообраного президента у Флориді після його обрання.

"Зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативний прем'єр-міністр Італії стане союзником Трампа в Європі" , - вважають журналісти.

Значна частина цієї ролі, як підкреслюють автори, включала б посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами та Трампом, який погрожував почати торгову війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з Росією.

"Порядок денний зустрічі в суботу ввечері був незрозумілим, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять ці питання" , - йдеться у статті.

Затримання італійської журналістки Сесілії Сала

Ще одна можлива тема, на думку спостерігачів, затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сала.

Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит Сполучених Штатів іранця. Він підозрюється в постачанні компонентів для безпілотників в країну.

Іран регулярно затримує іноземців та осіб з подвійним громадянством, щоб обміняти їх на гроші та людей.