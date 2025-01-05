У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті до ранку 5 січня

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Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, зокрема, скинув 72 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2410 дронів-камікадзе﻿. Оперативна інформація станом на 08.00 5 січня була оприлюднена Генеральним штабом ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Агресор завдавав авіаударів зокрема в районах населених пунктів Свеса, Голубівка, Вільна Слобода Сумської області; Семенівка Чернігівської області; Малі Проходи, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області; Улакли, Олексіївка, Костянтинопіль, Бурлацьке, Розлив, Іскра Донецької області; Темирівка Запорізької області.

Вчора, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління противника, двох гарматах, засобу протиповітряної оборони, двох пунктах управління БПЛА.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, до того ж противник активно залучав бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Дачного та Янтарного.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат в районах островів Забич та Козацький.

Минулої доби на Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.