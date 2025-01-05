Танкові атаки проти ЗСУ стали самогубством для армії РФ - Forbes

Невеличкі ударні безпілотники перетворили практично на самогубство для росіян широкомасштабні штурми бронетехнікою на фронті в Україні. Ефекту від задіяння окупантами танків практично немає. Про це пише Forbes, повідомляє Дзеркало тижня.

«Кожного разу, коли російські полки намагаються атакувати техніку, результат нульовий» , – процитували у виданні російського блогера.

Це не означає, що росіяни не наступають. Вони продовжують просуватися вперед. Однак тепер окупанти залишають свої транспортні засоби позаду та йдуть у бій пішки.

У Forbes зазначили, що росіяни схиляються до нової тактики – «піхота в першу чергу». За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі у Вашингтоні Майкла Кофмана, частково це робиться для того, аби зменшити втрати техніки, а частково – через нездатність подолати підготовлену українськими військовими лінію оборони, яку прикривають розвідувальні та ударні безпілотники. Зокрема, за таких обставин розсіяну піхоту важче атакувати, ніж довгі шеренги машин.

Проте деякі російські командири продовжують намагатися використовувати танки, бойові машини піхоти та імпровізовані бойові машини, в тому числі фургони, легкові авто й гольф-кари. Однак у таких випадках, як жаліються російські блогери, «нічого не виграють, усе втрачають і забезпечують бадьорий контент для Збройних Сил України».

Водночас перехід росіян до піхотних атак тисне на українців та змушує їх протистояти власною піхотою. Але однією з найбільших проблем ЗСУ є зростаючий дефіцит людей, що «спускають курок».

Намагаючись мобілізувати достатню кількість свіжої піхоти, аби компенсувати значні втрати, а також сформувати нові підрозділи, українські військові впали у відчай, пише Forbes. Вони почали переманювати фахівців зі своїх допоміжних підрозділів і відправляти їх на передову.

«Мінометники, водії або оператори безпілотників опиняються в окопах. Це виснажує допоміжні підрозділи і відправляє в бій ненавчених солдатів» , – процитували у виданні засновника аналітичної групи Frontelligence Insight Tatarigami.

За іронією долі, додали у Forbes, переманювання підрозділів безпілотників для посилення піхотних підрозділів, що є «пластирним» підходом до протидії російським піхотним атакам, ризикує виснажити ті самі сили, які змусили росіян атакувати переважно пішки. Якщо українське командування відправить занадто багато операторів дронів на передову, щоб вони воювали як піхота, вони можуть ненавмисно зробити так, що російській техніці буде безпечніше атакувати знову.