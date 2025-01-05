ППО збила 61 ворожий безпілотник - Повітряні сили

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Сили оборони у ніч на 5 січня знищили 61 ворожий БпЛА, 42 безпілотники – локаційно втрачені.﻿ Про це повідомили﻿ Повітряні сили, повідомляє Укрінформ.

«У ніч на 5 січня 2025 року (із 19.00 4 січня) противник атакував 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях» , - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, влучань не зафіксовано. 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Водночас на Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА. Постраждалим надається допомога, додали в пресслужбі.