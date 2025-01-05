У Китаї поширюється новий вірус, схожий на COVID-19 - ЗМІ

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Лікарні в Китаї переповнені людьми на тлі зростання числа випадків нового вірусу HMPV. Є побоювання що він може стати причиною для нової епідемії, як COVID-19. З посиланням на NDTV, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пише видання, за останні кілька днів у Китаї стався раптовий сплеск респіраторних захворювань, що "нагадує людям про подібний сплеск під час COVID-19".

Засоби масової інформації в сусідніх країнах, таких як Індонезія, Індія та Японія, також застерегли своїх громадян бути в курсі ситуації в Китаї та вжити необхідних заходів обережності.

Реакція Китаю

Проте офіційний Пекін, як зазначає NDTV, наразі применшує масштаби захворюваності, видаючи це за "щорічне явище взимку".

Оскільки міжнародні звіти попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю, Пекін випустив заяву для преси, щоб усунути всі занепокоєння.

Так, рчник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила у п'ятницю, що "пік респіраторних інфекцій, як правило, припадає на зимовий сезон".

"Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров’я громадян та іноземців, які приїжджають до країни" , - сказала вона, додавши, що "подорожувати Китаєм безпечно".

Відповідаючи на запитання про переповнені лікарні та повідомлення про сплеск респіраторних захворювань, вона сказала, що "хвороби, здається, менш серйозні та поширюються в менших масштабах порівняно з попереднім роком" (мається на увазі коронавірус, - ред).

Що відомо про новий вірус HMPV

Як зазначають журналісти, HMPV викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей та вразливих груп.

Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Хвороба була вперше виявлена ​​в 2001 році, однак вакцини, щоб запобігти цьому, не розроблено.

Симптоми HMPV схожі на симптоми грипу, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та задишка. Однак у важких випадках вірус може призвести до таких ускладнень, як бронхіт або пневмонія.

Залежно від того, наскільки важкий випадок, інкубаційний період зазвичай триває 3-7 днів, а повне одужання може зайняти ще кілька днів.

Як поширюється вірус?

HMPV є інфекційним захворюванням, що означає, що воно може поширюватися повітрям, а також через дотик. Вірус можна поширити під час кашлю або чхання.

Він залишається активним на поверхні предметів при кімнатній температурі, тому дотик до такого предмета також може призвести до зараження.

Схожий на COVID-19

Багато в чому цей вырус схожий на COVID-19. Деякі подібності в тому, що обидва уражують респіраторним шляхом і призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки. Вони обидва поширюються через дихальні шляхи.

Як повідомлялося, ВООЗ вимагає від Китаю відкрити дані щодо COVID-19. Річ у тім, що поки що не вдалося визначити походження вірусу.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні було зафіксовано три випадки нового коронавірусу Omicron FLiRT.