На Покровському та Торецькому напрямках росіяни зруйнували деякі позиції ЗСУ – ОСУВ Хортиця

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Російські окупанти знищили деякі позиції українських захисників на Торецькому та Покровському напрямках Донецької області.﻿ Про це йдеться у звіті оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця (ОСУВ Хортиця), повідомляє Новое время.

Зазначається, що позиції були знищені «внаслідок вогневого впливу» в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

Також повідомляється, що на Торецькому напрямку українські захисники проводять операції з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в українські бойові порядки.

Крім того, деякі українські позиції були зруйновані на Покровському напрямку. Зазначається, що ворог намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку. Протягом доби росіяни атакували в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов’янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки.

«Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення» , — зазначили в ОСУВ Хортиця.

Також окупанти вели наступ на Краматорському напрямку: в Часовому Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори. На Лиманському напрямку окупанти штурмували українські позиції в районі Надії, Тернів, Новоєгорівки, в Макіївці та у Серебрянському лісі. Успіху ворог не мав.

На Курахівському напрямку ворог проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в напрямку Янтарного та Дачного.

Як підкреслили в ОСУВ Хортиця, атаки відбито, але ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Також українські захисники повідомили про ситуацію на Времівському напрямку. Там окупанти вели штурмові і наступальні дії в районі Зеленівки та в напрямку Костянтинополя.

«Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено» , — наголосили українські бійці.

На Харківському та Куп’янському напрямках окупанти також штурмували оборонні рубежі українських військ.