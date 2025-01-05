900 людей відмовляються від евакуації - у Куп'янській ГВА розповіли про ситуацію в місті

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Лінія фронту знаходиться за два кілометри від Купʼянська. Російські війська інтенсивно обстрілюють територію громади, що ускладнює доставлення гуманітарної допомоги та евакуацію мирних жителів. Про це в ефірі заявив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє Новое время.

За його словами, ситуація у Купʼянській громаді Харківської області критична.

Беседін зазначив, що обстріли з боку російських військ не припиняються. За його словами, противник використовує міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби та FPV-дрони, які завдають ударів по логістичних та центральних шляхах постачання.

«Це не дає, зокрема, доставляти гуманітарну допомогу і вільно рухатись цивільному населенню» , — сказав він.

Беседін зазначив, що ситуація на лівобережній частині Купʼянської громади залишається вкрай складною вже понад три місяці. Там досі залишаються 900 людей, здебільшого літні люди, які категорично відмовляються залишати свої домівки, попри складні умови.