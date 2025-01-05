Армія РФ просунулася у Торецьку та ще у п'яти населених пунктах - DeepState

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Російські окупаційні війська просунулися в Торецьку, а також Курахово, Шевченка, біля Далекого, Воздвиженки та Баранівки Донецької області. З посиланням на аналітичний портал DeepState, повідомляє Новое время.

DeepState

DeepState

DeepState

DeepState

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 січня на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.