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На Донбасі безпілотник підбив авто із російськими пропагандистами

На Донбасі безпілотник підбив авто із російськими пропагандистами
Фото: Pixabay

Безпілотник ЗСУ уразив автомобіль із п’ятьма російськими пропагандистами на Донеччині. З посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

Удар по автомобілю пропагандистів стався під час їхнього руху трасою Донецьк — Горлівка, внаслідок чого один з них не вижив.

Загинув позаштатний кореспондент російського видання "Ізвєстія" Олександр Мартем’янов, який близько 10 років висвітлював події на Донбасі та створював фейкові сюжети.

Окрім нього, під час удару в автомобілі перебували ще четверо пропагандистів. Про двох із них повідомило "РИА Новости", а ще про двох — видання "Блокнот".

За інформацією "РИА Новости", Мартем’янов опинився в автомобілі з іншими пропагандистами через проблеми з власним транспортом. У момент руху удар припав саме на місце, де він сидів.

Четверо інших людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, зокрема Максим Романенко з видання "РИА Новости" та Михайло Кевхієв.

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