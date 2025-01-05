Зеленський узяв під свій контроль ситуацію щодо 155 бригади - ЗМІ

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Президент Володимир Зеленський під час Ставки Верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.﻿﻿ З посиланням на головреда "Цензор.нет" Юрія Бутусова, повідомляє Українська правда.

Бутусов у неділю написав, що Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді, а "найбільше його зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні".

Глава держави також доручив відомствам надати офіційні доповіді. Серед них – Головна інспекція Міноборони, Генштаб, Командування сухопутних військ, ДБР та СБУ.

"Головнокомандувач ЗСУ Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами...

... Усе командування 155-ї бригади рішенням Сирського вже відсторонено або у процесі відсторонення з займаних посад - комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери та деякі комбати" , - говорить Бутусов.

За даними ЗМІ, зараз на командному пункті бригади постійні комісії, офіцери штабу дають пояснення усім перевіряючим та контролюючим, хто має подати свої звіти.

Бутусов також наголосив, що у 155 бригади забрали дивізіон новітніх 155-мм гармат "Цезар", частину бронемашин VAB та частину танків "Леопард" та передали іншим бригадам.

За його словами, підготовлених у Франції операторів ПТРК "Мілан" використовують в бригаді як піхотинців.

Для довідки, 155 бригада працює на Покровському напрямку.

Раніше Бутусов виклав факти щодо неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади "Анна Київська". Державне бюро розслідувань зазначило, що веде розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.