У РФ розбився військовий гелікоптер Мі-8, росЗМІ пишуть про загибель екіпажу

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У Воронезькій області РФ, 1 січня, впав військовий гелікоптер Мі-28. Про це пише Astra із посиланням на джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

Це сталося близько 18:00. Повітряне судно впало у поле у Кам'янському районі.

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За даними ЗМІ, на борту під час падіння перебували два члени екіпажу. Ніхто з них не вижив.

Вертоліт розбився за 250 км від лінії фронту. Що спричинило аварію, невідомо.

Російський вертоліт Мі-28 призначений для виявлення та знищення броньованої техніки, а також повітряних цілей ворога.