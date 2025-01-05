У РФ розбився військовий гелікоптер Мі-8, росЗМІ пишуть про загибель екіпажу
У Воронезькій області РФ, 1 січня, впав військовий гелікоптер Мі-28. Про це пише Astra із посиланням на джерела, повідомляє Дзеркало тижня.
Це сталося близько 18:00. Повітряне судно впало у поле у Кам'янському районі.
За даними ЗМІ, на борту під час падіння перебували два члени екіпажу. Ніхто з них не вижив.
Вертоліт розбився за 250 км від лінії фронту. Що спричинило аварію, невідомо.
Російський вертоліт Мі-28 призначений для виявлення та знищення броньованої техніки, а також повітряних цілей ворога.