Верещук каже, що можуть продовжити термін повернення на службу після СЗЧ

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Термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть продовжити. Це питання обговорюють із оборонним комітетом Верховної Ради. Про це заявила заступник керівника ОП Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Верещук, проблематика СЗЧ обговорювалася на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових.

"1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення)" , - розповіла Верещук.

Вона зазначила, що наразі це лише ідея, проте обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом парламенту.

Окрім цього, серед інших заходів для вирішення проблематики СЗЧ, як розповіла Верещук, пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)" , - заявила заступниця глави ОП.

Повернення на службу після СЗЧ

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.