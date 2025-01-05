Сирський заявив, що ЗСУ почали використовувати на фронті дрони з оптоволокном

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Сили безпілотних систем ЗСУ вже застосовують на фронті БпЛА з оптоволоконним каналом управління.﻿ Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Лівий берег.

Головком провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв’язку. На нараді, зокрема підбили підсумки роботи за грудень.

Як розповів Сирський, спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Ворог збільшив частку ударних безпілотників з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки під час її переміщення.

"Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу" , — заявляє Головнокомандувач.

Сирський також відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем. Беззаперечним лідером в цьому Сирський назвав полк безпілотних систем майора Роберта Бровді (Мадяра - ред.).

У грудні оператори безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 54 тисячі цілей ворога. Майже половину цього результату — 49% — забезпечили дрони-камікадзе, — підкреслює Сирський.

Він відзначив, що найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти і 3-ї штурмової.

Сирський подякував воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога.

Крім того, головнокомандувач заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського, представників структурних підрозділів Генерального штабу, видів і родів Збройних сил, різних складових Сил оборони щодо результатів роботи та розвитку спроможностей підрозділів БпС - авіаційних і наземних безпілотних комплексів та безекіпажних морських катерів.

Сирський поінформував, що йшлося про високотехнологічні розробки в галузі безпілотних систем і радіоелектронної боротьби, застосування їх на полі бою та протидію новітнім зразкам техніки противника.

Окрему увагу головнокомандувач приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади і проблемним питанням, які необхідно вирішити. Він зазначив, що віддав всі необхідні розпорядження.

"Збільшуємо кількість бригад із посиленою безпілотною складовою. Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму" , — наголосив Сирський.

Він додав, що поставив завдання на січень і відзначив кращих воїнів підрозділів безпілотних систем.