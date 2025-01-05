РФ атакувала Україну за тиждень понад сотнею БПЛА з західними компонентами - Зеленський

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РФ продовжує використовувати компоненти іноземного виробництва для виробництва "Шахедів", лише за тиждень ворог застосував проти України понад 630 ударних дронів.﻿ Про це інформує президент Володимир Зеленський, повідомляє Лівий берег.

"Майже щодня ми захищаємо наше небо від російських ракет та дронів. Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва" , — заявляє президент Зеленський.

За інформацією Зеленського, всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, "це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу2.

"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну" , — наголошує президент.

Очільник держави наголошує, що Україна та світ повинні продовжувати посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки ЗСУ.