Росіяни розповсюджують фейки щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні – ЦПД

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Російські пропагандисти поширюють маніпуляційну інформацію довкола заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що США постачали Україні деякі види озброєнь задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.З посиланням на Центр протидії дезінформації, повідомляє Лівий берег.

Зокрема РФ поширює, що заява Блінкена начебто підтверджує, що Україна готувалася до масштабної війни проти так званих "ДНР" та "ЛНР" і безпосередньо Росії. Цим підконтрольні Кремлю медіаресурси виправдовують необхідність початку так званої "СВО". Відповідну заяву зробила і речниця МЗС РФ Марія Захарова.

﻿ Фото: ЦПД