У Німеччині не виключають, що частині сирійців скасують статус біженця

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Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер допустила варіант, за якого частини сирійців у країні можуть скасувати статус біженця — через недавнє падіння диктаторського режиму Башара Асада на їхній батьківщині. Відповідну думку вона висловила в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє Новое время.

За словами Фезер, Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) «переглядатиме і скасовуватиме надання захисту», якщо сирійці «більше не потребують цього захисту в Німеччині, оскільки ситуація в Сирії стабілізувалася».

«Це стосуватиметься тих, хто не має права на проживання з інших причин, наприклад, через роботу або навчання, і хто не повернеться до Сирії добровільно» , — наголосила глава МВС ФРН.

При цьому Фезер зазначила, тим біженцям із Сирії, які вивчили німецьку мову і добре інтегрувалися в німецьке суспільство, слід дозволити залишитися у ФРН.

Глава МВС ФРН також виступила за підтримку тих сирійців, які хочуть повернутися добровільно, і за депортацію засуджених за злочини та ісламістів.

«Ми значно ﻿ розширили правові можливості для цього і використаємо їх, щойно це дасть змогу ситуація в Сирії» , — підсумувала міністр.

Як повідомляє Deutsche Welle, наразі в Німеччині мешкають близько 975 тисяч сирійців, більшість з яких прибули в країну починаючи з 2015 року. Понад 300 тисяч мають статус осіб, які потребують «додаткового захисту» — через громадянську війну в Сирії, яку 2011 року розв’язав режим Башара Асада.

Невдовзі після його падіння на початку грудня 2024 року чиновники BAMF призупинили процедуру надання притулку для сирійців.